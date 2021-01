Viele Landkreise potenzielles Endlager für Atommüll

Foto: A. Fehmel_​pixelio

Alle Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart und damit auch die Ostalb sind nach aktuellem Stand als potenzielles Endlager für Atommüll geeignet. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch so kommt, denn dasselbe gilt bislang auch für die halbe Bundesrepublik Deutschland.

Mittwoch, 27. Januar 2021

Nicole Beuther

2031





Zu welchem Ergebnis die BGE in einem Zwischenbericht gekommen ist, weshalb die Ostalb im Rennen ist und wie die weitere Vorgehensweise aussieht, das steht ausführlich am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



So schnell wird auch keine Entscheidung fallen. In zehn Jahren,, will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sagen, wo sie den am besten geeigneten Standort sieht, um den Atommüll sicher zu lagern. Dies ist bei einer Online-​Informationsveranstaltung der BGE und des Umweltministeriums deutlich geworden.

