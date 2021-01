Wohnhaus völlig ausgebrannt — Bewohner konnten sich retten

Am Mittwochmittag, gegen 11 . 45 Uhr, kam es in der Johann-​Sebastian-​Bach-​Straße in Westhausen zu einem Brand in einem zweistöckigen Wohnhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in der Erdgeschosswohnung ein Brand, der sich auf das gesamte Gebäude ausdehnte.

Mittwoch, 06. Januar 2021

Gerold Bauer

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Aalen und Westhausen mit 50 Kräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.





Zur Brandursache hat die Polizei Aalen die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Von der Polizei war folgender Sachverhalt zu erfahren: Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine-​jährige Bewohnerin in der Wohnung sowie eine-​jährige Bewohnerin in der Wohnung darüber. Beide konnten sich mit Hilfe von Nachbarn aus dem brennenden Gebäude retten und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die-​Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Das Wohnhaus brannte vollständig aus.

