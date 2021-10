Hochschule für Gestaltung in Gmünd: Empfang der Erstsemester

Ein Hauch von Normalität liegt in der Luft. Bei einem offiziellen Empfang an der Hochschule für Gestaltung hießen Oberbürgermeister Richard Arnold und Rektor Ralf Dringenberg die Erstsemester am Donnerstag an der HfG willkommen.

Rektor Prof. Ralf Dringenberg empfing mit seinem Rektorats-​Team die Erstsemester im Auditorium der Hochschule. Auch die für die Studienprogramme verantwortlichen Professoren und akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten sich vor und hießen die Erstsemester an der HfG herzlich willkommen.Oberbürgermeister Richard Arnold forderte in seiner Rede die Studierenden auf, sich auf die Stadt einzulassen und ihre Projektideen zu verwirklichen. Weiter verwies er auf viele erfolgreiche Projekte, die in der Vergangenheit schon gemeinsam von Stadt und Hochschule realisiert werden konnten. Welche Aufgaben auf die zukünftigen Gestalter zukommen, stellte Rektor Dringenberg gleich zu Beginn seiner Rede vor: „Wir haben in unserer Gesellschaft komplexe Probleme. Diese Probleme kann keine Disziplin, egal ob Gestaltung, Technik oder Wirtschaft, alleine lösen. Die HfG sieht Gestaltung als eine Schnittstellendisziplin, als eine Art Moderator zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, innovativen Entwicklungen und deren Transfer in die Gesellschaft. Seid neugierig und kritisch, geht raus und vernetzt euch, erkennt Probleme und leistet mit eurer kreativen Intelligenz einen Beitrag zur Lösung individueller, gemeinschaftlicher oder auch globaler Probleme“.

