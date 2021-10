Ostalb: Wald-​Zustand ist schlecht

Foto: Heinrich Linse /​pix​e​lio​.de

Johann Reck schlägt Alarm:„Unsere Wälder sind in einer existenziellen Krise und in einem katastrophalen Zustand!“ Mit diesen Worten hat der Forstdezernent des Kreises in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistags dem Gremium reinen Wein eingeschenkt.

Mittwoch, 13. Oktober 2021

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Manche Beobachter sprächen sogar schon davon, dass die Hälfte der Wälder verloren gehe. Er selbst, so Reck, hoffe jedoch, dass diese pessimistischen Prognosen nicht zutreffen. Auch im Ostalbkreis seien die Bäume verletzlich. So habe selbst bei einem milden Verlauf der Klimaerwärmung die Fichte im Virngrund schon im Jahr 2050 keine Perspektive mehr.







