Warum das Kopfweh nach Covid oft bleibt

Schmerzen nach einer Corona-​Infektion können mit geschädigten Nerven zu tun haben – es gibt aber auch Ähnlichkeiten zur Migräne.

Dienstag, 19. Oktober 2021

Kopfschmerzen zählen zu den frühesten und häufigsten Symptomen einer Covid-​19-​Erkrankung. Und sie bestehen oft noch Wochen oder Monate nach dem Abklingen einer akuten Infektion. Wie es dazu kommt, dass Schmerzen chronisch werden, ist eine der Fragen, denen sich die medizinische Forschung in der Pandemie widmet – etwa beim Deutschen Schmerzkongress, der von 20. Oktober an in Mannheim stattfindet.

