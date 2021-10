Russland: Botschafter Rüdiger von Fritsch stellt sein Buch vor

Foto: wil

Wie kann man Russland verstehen, wie sehr darf man es lieben und wie muss man mit Russland umgehen? Rüdiger von Fritsch hat eine Gebrauchsanweisung für Europas größtes Land geschrieben: „Russlands Weg“.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



Rüdiger Freiherr von Fritsch war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Russland, seitdem ist er russischer Botschafter in Deutschland, charakterisierte Julius Mihm bei seiner Einführung die Stellung des Lesegastes. Und in der Tat ist von Fritschs neues Buch „Russlands Weg“ weit mehr als eine Bestandsaufnahme, es ist auch eine Liebeserklärung.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



103 Aufrufe

135 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen