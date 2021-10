Tragödie in Bopfingen: Kleinkind verstirbt infolge von Misshandlungen

In der Ostalb-​Gemeinde Bopfingen hat sich eine Tragödie abgespielt. Ein Kleinkind wurde offenbar so schwer misshandelt, dass es verstarb. Die Polizei hat den 32-​jährigen Lebensgefährten der Mutter als Tatverdächtigen festgenommen.

Montag, 25. Oktober 2021

Hier die gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft: Am Donnerstag wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass ein 23-​Monate altes Kind am Abend im Krankenhaus Aalen verstorben sei. Bei dem Jungen, welcher bereits reanimationspflichtig ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bestand der Verdacht, dass dieser misshandelt wurde. Dieser Verdacht erhärtete sich. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen/​Jagst veranlasste daraufhin eine Obduktion. Die rechtsmedizinische Untersuchung wurde am Freitag in der Universität Ulm durchgeführt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis liegen bei dem verstorbenen Kleinkind multiple Verletzungen vor, weshalb von massiven Misshandlungen ausgegangen werden muss.Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist der 32-​jährigen Lebensgefährte der Mutter tatverdächtig. Der Beschuldigte wurde noch am Freitagabend auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen vorläufig festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

