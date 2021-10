Poser-​Szene: Stadträte fordern Maßnahmen zum Schutz der Gmünder Innenstadt

„Auto-​Poser“ oder auch „PS-​Strotzer“ scheinen eine zunehmende Untugend in Innenstädten zu werden. Auch in Schwäbisch Gmünd.

Mittwoch, 06. Oktober 2021

Heino Schütte

Das wurde am Mittwoch im Gemeinderat deutlich. Es gibt Klagen nicht nur über „sinnlos aufheulende Motoren“ und „qualmende Beschleunigungsrennen“ beispielsweise in der Ledergasse, sondern auch über die Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern. Ordnungs-​Bürgermeister Christian Baron sorgt mit der Feststellung für Erstaunen: Ein aufheulender Motor in der Innenstadt sei keine Ordnungswidrigkeit.

