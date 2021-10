Sonderveröffentlichung: Heubacher Regionaltage 2021

Foto: Stadtverwaltung

Heubach setzt bei den Regionaltagen vom 7. bis 10. Oktober seine Stärken in Szene. Höhepunkt des Wochenendes ist der verkaufsoffene Sonntag, aber schon ab Donnerstag gibt es ein ausgesprochen vielseitiges Programm.

Mittwoch, 06. Oktober 2021

Michael Maier

27 Sekunden Lesedauer



Das Regionaltage-​Wochenende startet am Donnerstag mit der Stockbrotparty im Stadtgarten in Heubach. Weiter geht es am Freitag um 16 Uhr mit einer Wanderung auf dem archaeopfad Rosenstein, bei der man in die Lebenswelt der ersten Steinzeitjäger und Ritter eintauchen kann. Die Marktstände rund ums Rathaus und auf dem Schloßplatz bis zur Silberwarenfabrik öffnen am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Die Eröffnung des KunstHandwerkMarktes wird am Samstag um 12 Uhr von den Hochberg-​Alphornbläsern musikalisch umrahmt.

