Corona-​Kontrollen in Gmünd

Werden die Corona-​Auflagen eingehalten? Das kontrolliert das Schwäbisch Gmünder Ordnungsamt am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. November, und beteiligt sich damit an einer landesweiten Aktion.

Unter die Lupe genommen wird vor allen Dingen die Gastronomie. Mit dieser Schwerpunktaktion wollen das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen auf die Einhaltung der Corona-​Verordnung aufmerksam machen.„Die vierte Welle rollt mit voller Wucht auf uns zu, die Intensivstationen in den Krankenhäusern füllen sich rasant. Wir stehen deshalb in Baden-​Württemberg kurz vor der Alarmstufe. Wir können die aktuellen Freiheiten nur aufrechterhalten, wenn wir uns alle an die Vorgaben halten“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha in einer Pressemitteilung zitiert. Das betreffe vor allem die Nichtgeimpften, die in der aktuellen Warnstufe nur mit PCR-​Test in Restaurants dürfen. In der Alarmstufe gilt dann 2G. „Das hat seinen guten Grund, denn die allermeisten Corona-​Patienten auf der Intensivstation sind nicht geimpft – wir müssen das Gesundheitssystem schützen, denn sonst können wir nicht mehr allen Intensivpatientinnen und –patienten ein Behandlungsbett anbieten.“Der Minister empfiehlt zugleich allen Dienstleistern – etwa den Gastronominnen und Gastronomen – den QR-​Code des elektronischen Impfpasses ihrer Gäste mit einer App zu überprüfen. Diese „CovPassCheck-​App“ kann jeder kostenlos herunterladen. Die CovPassCheck-​App gibt es hier

