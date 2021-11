Daimler-​Fahrer in Westhausen mit Waffe bedroht

Am Dienstagvormittag befuhr ein 67-​jähriger Daimler-​Fahrer die Landesstraße von Jagsthausen in Richtung Röhlingen. Auf Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke überholte ihn mit überhöhter Geschwindigkeit ein bislang unbekannter Audi-​Fahrer. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste der 67-​Jährige stark abbremsen.

Mittwoch, 10. November 2021

Nicole Beuther

Als dieser beim Überholvorgang den Audi-​Fahrer durch hupen auf die Gefahr hinweisen wollte, richtete der Beifahrer des Audis eine Waffe auf ihn und fuhr anschließend weiter in Richtung Röhlingen. Die Polizei Ellwangen sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, denen der silberne Audi-​Kombi, welcher hinten verdunkelte Scheiben und ein ausländisches Kennzeichen hatte, welches mit den Buchstaben RO begann, am Dienstag gegen 11.20 Uhr auf der L1029 in Fahrtrichtung Röhlingen aufgefallen ist. Melden sollen sich zudem Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-​Lenker in irgendeiner Form genötigt, bedrängt oder gefährdet worden sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/​9330 entgegen.

