Wäschgölt ahoi

Fotos: Gerhard Nesper

Traditionsgemäß eröffnete der närrische Büttel Ingo Nuding mit drei Schüssen und Glockengeläut die diesjährige Faschingssaison der Waldstetter Wäschgölten.

Donnerstag, 11. November 2021

Gerhard Nesper

16 Sekunden Lesedauer



Was am Aschermittwoch vor zwei Jahren mit der Schurzwäsche endete, wurde am gestrigen Donnerstag, pünktlich um 11.11. Uhr, nach einer pandemiebedingen Zwangspause in der Gaststätte Rose ‚n‘ Stoi mit dem Schurzbügeln wieder ins Leben gerufen: die Faschingssaison der Waldstetter Wäschgölten. Mehr darüber am Freitag in der Rems-​Zeitung.

