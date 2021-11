Obdachlose in der kalten Jahreszeit

Wohnungslosigkeit ist für Betroffene ganzjährig Thema — in der kalten Jahreszeit aber wird es besonders schwierig. Foto: Matthias Tödt/​dpa-​Zentralbild/​ZB

Temperaturen um den Gefrierpunkt, kein Abendessen und als Schlafplatz muss eine Parkbank oder eine Unterführung herhalten – für nicht wenige Menschen ist das die Realität in der kalten Jahreszeit. Was in Schwäbisch Gmünd für sie getan wird.

Samstag, 13. November 2021

Nicole Beuther

Die Caritas Ost-​Württemberg beobachtet vor allem einen Anstieg junger Wohnungsloser, 30 Prozent seien jünger als 25 Jahre. Auch gebe es vermehrt psychische Erkrankungen unter den Betroffenen. Ob diese der Grund für oder ein Resultat aus der Wohnungslosigkeit seien, ließe sich aber nicht allgemein feststellen. Auch in Schwäbisch Gmünd leben und schlafen Menschen auf der Straße – doch die Stadt ist bemüht, den Betroffenen zu helfen.

Unter dem Motto „Wohnungslos ist nicht hoffnungslos“ betreibt die Caritas Ost-​Württemberg mit St. Elisabeth in der Klösterlestraße eine Anlaufstelle für Wohnungslose. Und auch die Stadt Gmünd stellt Unterkünfte bereit.





Hilfetelefon

Bei Beobachtung hilfloser Personen oder Notsituation bei großer Kälte: 0 71 71/​35 80;

Obdachlosenbehörde Gmünd: 0 71 71/​6 03 – 5 04;

Caritas: 0 71 71/​92 78 70





Es ist wieder kalt geworden, und damit gefährlicher für all diejenigen, die kein Dach über dem Kopf haben und deshalb auf der Straße leben.

