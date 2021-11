Ungeimpfte müssen nach PCR-​Test suchen

Foto: tv

Mit dem Beginn der Warnstufe ändern sich die Coronaregeln im Land. In vielen Fallen reicht ein Antigen-​Test nicht mehr aus, um Zugang zu Veranstaltungen zu bekommen. PCR-​Tests sind nicht nur teuer — es ist auch gar nicht so einfach herauszufinden, wohin man sich wenden muss.

Dienstag, 02. November 2021

Thorsten Vaas

Die Zahl der Covid-​19-​Patienten auf den Intensivstationen im Südwesten ist am Montag um fünf auf 276 gestiegen. Liegt die Zahl auch an diesem Dienstag bei oder über 250, greift von Mittwoch an die Warnstufe — mit Einschränkungen insbesondere für Ungeimpfte. An vielen Orten in Baden-​Württemberg benötigen diese Menschen dann einen PCR-​Test, um Zutritt zu erlangen. Das kann im Einzelfall durchaus zu Problemen führen.

