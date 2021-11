Lotte Rodi feiert 90. Geburtstag

Foto: edk

Als in den 80er-​Jahren gegen die Stationierung der Pershing II-​Raketen in Mutlangen demonstriert wurde, nahm Lotte Rodi eine ganz zentrale Rolle ein. Und nicht nur deshalb ist es ein sehr bewegtes Leben, auf das sie am 22. November an ihrem 90. Geburtstag zurückblickt.

Montag, 22. November 2021

Thorsten Vaas

Der Einsatz für den Frieden auf der Welt lag ihr in all den Jahren sehr am Herzen. Und so fuhr Lotte Rodi auch mit über 80 Jahren noch regelmäßig nach Mutlangen, um dort in der Friedens– und Begegnungsstätte bei der Büroarbeit zu helfen. „Gerade für die Jugend ist es sehr wichtig, dass man weitermacht“, erklärte sie einmal. Im Sommer diesen Jahres wurde sie aus der Vorstandstätigkeit der Friedens– und Begegnungsstätte verabschiedet.

