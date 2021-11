Ausbildung im Handwerk jetzt starten

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee gibt es insgesamt rund 5.500 ausbildende Handwerksbetriebe. In diesem Jahr haben bislang 2.622 junge Menschen eine Ausbildung in einem dieser Betriebe begonnen.



Auch nach dem regulären Ausbildungsstart Anfang September sind noch 507 Lehrstellen unbesetzt geblieben – in Ausnahmefällen könnte man jetzt noch starten, aber besonders läuft jetzt die Bewerbung für kommendes Jahr. Zu den Gewerken mit den besten Einstellungs-​Chancen gehören zwischen Ostalb und Bodensee Elektroniker, Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Anlagenmechaniker, Metallbauer sowie Zimmerer und Zimmerinnen. Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm: „Der Einstieg in eine Ausbildung im Handwerk ist jetzt am besten zu planen – für jede Region für nahezu jeden unserer Ausbildungsberufe.“

