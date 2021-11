Ausflugstipp: Das Aalbäumle in Aalen

Foto: Ostalb-​Tourismus, Christian Frumolt

Noch nichts vor am Wochenende? Dan bietet sich eine herbstliche Wanderung zum Aalbäumle in Aalen an.

Freitag, 05. November 2021

Thorsten Vaas

Der 26 Meter hohe Aalbäumlesturm auf dem Aalener „Hausberg“ Langert ist ein lohnenswertes Wanderziel . Nach dem Aufstieg auf die Aussichtsplattform, die sich in 24 Metern Höhe befindet, wird man durch einen weiten Rundblick über die Aalener Bucht und das Welland bis hin zu den „Drei Kaiserbergen“ belohnt. 1898 wurde der Turm erstmals errichtet und 1992 in seiner heutigen Gestalt ausgebaut. Am Fuße des Turms befindet sich ein Abenteuerspielplatz.





Infos zu Ausflugstipps gibt’s unter www​.deine​-ostalb​.de





