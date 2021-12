Zeugenaufruf: Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten

Am Freitag bei Durlangen ein Fahrzeug durch Eisplatten beschädigt, die von einem Lkw herabfielen. Der Lkw-​Fahrer fuhr einfach weiter.

Samstag, 11. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Am Freitagmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 43-​jähriger Mitsubishi– Fahrer die Kreisstraße 3257. Kurz nach der Ortsausfahrt Durlangen in Fahrtrichtung Mutlangen kam ihm ein blauer LKW mit Kastenaufbau und einem blauen Auflieger entgegen. Von diesem flogen Eisplatten auf den Mitsubishi und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der LKW fuhr allerdings weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/​358 – 0 zu melden.

