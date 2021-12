Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Besinnliche Tage in der Adventszeit

Nebelmeer unterm Rosenstein. Foto: Emil Hofmann

Richtige Weihnachtsstimmung wollte in diesem Jahr angesichts der Umstände noch nicht bei allen aufkommen, doch vielleicht ändert sich das in den nächsten Tagen. Immerhin sind die Aktivitäten nicht ganz so hektisch, wie man das sonst im Advent kennt. Zeit für ein wenig Besinnlichkeit wäre es allemal.

Für das Wochenende ist im Raum Schwäbisch Gmünd Nebel angesagt, wie man ihn auch auf dem Foto von Leser Emil Hofmann aus Heubach sieht. Solche Bilder kennt man sonst eher aus dem Hochgebirge: Das Foto wurde am 14. Dezember um 10.30 Uhr vom Ostfelsen des Scheuelbergs aufgenommen.



Im Übrigen geht es in der Wochenend-​Beilage um das historische Pfarrhaus von Täferrot. Ein so altes und zudem unter Denkmalschutz stehendes Gebäude ist immer für Überraschungen gut. Ein Besuch auf der Baustelle führt den großen Aufwand und das fachliche Können vor Augen, das unweigerlich mit der Restaurierung und Sanierung eines solches Objekts verbunden ist.

Spendenaktionen und Berichte aus einem nach wie vor nicht eingeschlafenen Vereinsleben spiegeln sich auf über drei Seiten wider. Komplettiert wird das Programm mit einem Gottesdienst-​Kalender, Leserfotos und Meinungsbeiträgen aus dem Postfach. Dass allmählich der Winter einkehrt verdeutlicht sich mit einem kleinen Porträt der Albgemeinde Bartholomä, dem „Dorf am Rande des Himmels“.

