Jahresrückblick 2021: Die RZ wünscht einen guten Rutsch

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Ein ungewöhnliches Jahr in vielerlei Hinsicht. Ein Rückblick lässt Erinnerungen wach werden an viele Ereignisse — schöne und weniger schöne. Vieles, was das Jahr über geschehen ist, hat bleibende Eindrücke hinterlassen, manches ist schon wieder vergessen. Der Jahresrückblick der Rems-​Zeitung fasst solche Eindrücke zusammen und frisch vielleicht auch die ein oder andere Erinnerung auf.

Wenn ein Jahr zu Ende geht, ist ein Rückblick mit vielen unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Und wenn es auch scheint, dass es nur das Thema „Corona“ gegeben hat, in der Rückschau zeigt sich, dass es daneben — oder trotzdem - noch jede Menge weitere Themen gab, über die es sich gelohnt hat, zu berichten.





Für das neue Jahr wünscht die Rems-​Zeitung ihrer Leserschaft viel Zuversicht, Gesundheit und Glück.

Bleiben Sie uns gewogen.





Einen Blick auf das Jahr 2021 gibt der Jahresrückblick der Rems-​Zeitung am 31. Dezember, zu finden auch im i-​Kiosk.











