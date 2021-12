Corona: Schüler können sich vor Weihnachten selbst in Quarantäne begeben

Schüler und Schülerinnen können sich in Baden-​Württemberg vor den Weihnachtsferien für mehrere Tage in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Was soll damit erreicht werden? Und welche Regeln gelten?

Mit der selbstgewählten Quarantäne vor den Ferien soll die Infektionsgefahr begrenzt werden, heißt es in einem Brief des Kultusministeriums. Man verstehe den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. „Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen.„Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten /​von der volljährigen Schülerin oder Schüler schriftlich angezeigt.Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende Materialien (analog oder digital) zur Verfügung stellen.Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt.Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, ein Einstieg in die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich.Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Lehrer entscheiden wie bei Krankheit darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist.

