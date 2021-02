Illegales Autorennen

Am Sonntag gegen 22 Uhr konnten im Bereich Remsstraße drei Fahrzeuge ausgemacht werden, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und nahezu ohne Abstand untereinander in Richtung Buchstraße fuhren. Die Fahrzeuge fuhren in der Buchstraße hintereinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts.

Montag, 15. Februar 2021

Nicole Beuther

In der Buchstraße überholten in einer unübersichtlichen Rechtskurve zwei dieser Fahrzeuge einen dort fahrenden PKW. Augenscheinlich führten die drei PKW-​Lenker ein illegales Autorennen aus. Es handelte sich hierbei um zwei PKW der Marke BMW und um einen Audi. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer bzw. Fußgänger, welchen diese Fahrzeuge aufgefallen sind bzw. welche eventuell gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​in Verbindung zu setzen.

