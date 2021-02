Kind an Fußgängerüberweg erfasst

Symbolbild

Am Sonntag um kurz nach 10 . 30 Uhr befuhr ein 58 -​Jähriger mit seinem PKW Opel die Hauptstraße in Mutlangen. An einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg übersah der Fahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne das Rotlicht der Ampel.

Montag, 15. Februar 2021

Nicole Beuther

Hierbei erfasste das Auto ungebremst ein vierjähriges Kind, welches mit seinem Vater den Fußgängerweg überqueren wollte. Das Kind wurde durch den PKW auf den Gehweg geschleudert und hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Der kleine Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

