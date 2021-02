Unfall mit Fahrradfahrer — Verursacher geflüchtet

Ein Autofahrer war am Dienstagvormittag gegen 11 . 15 Uhr auf der Sebaldstraße in Richtung Klarenbergstraße unterwegs. Dort überholte er einen 58 -​jährigen Radfahrer und wollte unmittelbar darauf nach rechts in die Parlerstraße einbiegen. Hierbei schnitt er den Radfahrer, sodass dieser gegen das dunkle Fahrzeug fuhr und stürzte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Dienstag, 16. Februar 2021

Nicole Beuther

Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von etwaEuro. Nach Zeugenangaben soll es sich beim Fahrer des Autos um einen gepflegten Mann im Alter zwischenundJahren handeln. Der Mann soll eine schlanke Statur und graue, leicht lockige, nach hinten gekämmte Haare haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer/​um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

