Angekommen im Kindergarten Pfiffikus

Am Montag war es endlich soweit: Die Kinder von Ruppertshofen konnten in ihren nagelneuen Kindergarten Pfiffikus einziehen. Den Umzug des alten Kindergartens in der Erlenstraße in den Neubau im Asternweg 4 hatte zuvor schon die Erzieherinnen im Januar über die Bühne gebracht.

Freitag, 26. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Da vorerst noch keine Einweihungsfeier stattfinden kann stellten Bürgermeister Peter Kühnl, die Leiterin des Kindergartens Manuela Stütz und der Planer des ganzen Projekts, Armin Stütz, die Einrichtung im fertigen – und jetzt von Kindern zum Leben erweckten – Gebäude vor.Doch zuerst das Wichtigste: „Die Kinder sind schon am ersten Tag hier richtig angekommen“, berichtet Manuela Stütz. „Sie sind reingekommen – und waren da.“ Auch die neuen Begriffe wie Bewegungsraum und Kreativraum habe sie nicht erklären dürfen. „Die waren parat“, stellt Stütz fest. Die Kinder haben sich schon vorab genauestens informiert. Unter anderem gebe es auf der Homepage des Kindergartens einen virtuellen Rundgang, den die Kinder sich offensichtlich schon angeschaut hatten.

