Polizei findet Jugendliche auf Garagendach

Foto: Archiv

Der Polizei wird ein Einbruch gemeldet. Die Sache verhält sich dann aber doch ein bisschen anders.

Mittwoch, 03. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

15 Sekunden Lesedauer



5

Am Mittwoch, kurz nachUhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in der Moltkestraße gemeldet. Die Polizisten fanden tatsächlich drei junge Männer auf einem Garagendach, die sich dort versteckten. Allerdings lag wohl kein Einbruch, sondern eher ein Hausfriedensbruch vor.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

60 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb