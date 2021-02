Feuerwehr in der Waldstetter Schule

Fotos: Gerhard Nesper

Als eine aufmerksame Lehrerin am Donnerstag gegen 09 Uhr in den Gängen der Gemeinschaftsschule Unterm Hohen Rechberg Brandgeruch wahrnahm, wurde umgehend die Feuerwehrleitstelle alarmiert.

Donnerstag, 04. Februar 2021

Gerhard Nesper

Von dort aus wurde die Waldstetter Feuerwehr an den mutmaßlichen Brandort entsandt. Diese rückte unter der Leitung von Kommandant Ingo Brosch mitFeuerwehrmännern und –frauen sowie einem LF, einem LF/​und einem MTW aus. Der Brandort wurde von den Einsatzkräften im Lehrerarbeitszimmer lokalisiert. Unter einer abgehängten Decke war, wie Kommandant Brosch erklärte, vermutlich durch ein altes oder defektes Kabel ein Schwel– bzw. Schmorbrand an dem dortigen Dämmmaterial entstanden.Mehr darüber steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

