Danny Kuhnl, der erste Bewerber für Bürgermeisterkandidatur in Göggingen

Foto: Kuhnl

Der erste Bewerber für die Nachfolge von Bürgermeister Walter Weber hat am Montag seine Bewerbung im Gögginger Rathaus eingeworfen. Danny Kuhl ist derzeit Hauptamtsleiter ihn Bad Überkingen und möchte ab September die Zukunft der Gemeinde im Schwäbischen Wald mitgestalten.

Montag, 22. März 2021

Edda Eschelbach

Walter Weber ist der dienstälteste Bürgermeister im Ostalbkreis. Und er wird zum 31 . August sein Amt abgeben. Ab 1 . September wird die Stelle mit einem neuen Rathauschef besetzt sein. Die entsprechende Stellenausschreibung wurde im Staatsanzeiger am 20 . März veröffentlicht. Nun hat sich Danny Kuhl als erster entschlossen, sich für als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 20 . Juni zu bewerben – und zwar gleich am ersten Tag, als dies möglich war, am Montag.





Für alle, die ihn kennenlernen wollen: In der Rems-​Zeitung erzählt Danny Kuhl am 23 . März, von sich und was ihn bewogen hat, sich zu bewerben.



