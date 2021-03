Selbsttests bei der Bäckerein Stemke in Gmünd?

Foto: astavi

Die Bäckerei Stemke in Schwäbisch Gmünd hat beim Landratsamt nachgefragt, ob sie in ihren Geschäftsräumen Selbsttests anbieten dürfe. Dies wurde negativ beschieden.

Samstag, 27. März 2021

Edda Eschelbach

20 Sekunden Lesedauer



Zunächst wurde dies gegenüber der Geschäftsleitung der Bäckerei unter anderem damit begründet, dass Teststationen für Selbsttests momentan nicht angedacht sind, da die Teststationen mit Antigentest, die durch Fachkräfte durchgeführt werden, zum einen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen .





Warum dennoch am Montag bei Stemke auch Selbsttests zu bekommen sind, wird in der Rems-​Zeitung am 27 . März erklärt.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



67 Aufrufe

82 Wörter

10 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb