Gemeinderatssitzung in Heuchlingen

Foto: Marcus Menzel

Am Montag fand in der Heuchlinger Gemeindehalle eine Sitzung des Gemeinderats statt, in der es unter anderem um den Breitbandausbau in der Gemeinde Heuchlingen, die Elternbeiträge im Kindergarten und der Schulbetreuung für den Zeitraum von Dezember 2020 bis März 2021 und die Nachrüstung einer Kompressor-​Station am „Abwasserpumpwerk Holzleuten“ ging.

Dienstag, 30. März 2021

Marcus Menzel

26 Sekunden Lesedauer



30

Die Gemeinderäte stimmten in der Sitzung am Montag mit einer Gegenstimme gegen eine vorsorgliche Verlegung von Leerrohren für den weiteren Breitbandausbau. Zuvor meinte der Schultes, dass dies zwar eine Maßnahme für die Zukunft sei, zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht nötig. Mehr über die Sitzung in Heuchlingen lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. März.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



115 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heuchlingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb