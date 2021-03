Betrunkener war aggressiv und nicht zu beruhigen

Symbol-​Foto: gbr

Eigentlich war es eine harmlose Angelegenheit: Ein Mann wurde von der Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass er vor dem Ellwanger Bahnhof eine Maske tragen müsse. Was sich letztlich daraus entwickelte, brachte dem 43 -​Jährigen eine Nacht in der Ausnüchterungszelle ein.

Freitag, 05. März 2021

Gerold Bauer

Lesedauer



Am Donnerstagabend gegen 18 : 30 Uhr wurde ein 43 -​jähriger Mann auf dem Bahnhofsplatz von Polizeibeamten angesprochen, weil er ohne Mund-​Nasen-​Schutz unterwegs war. Einer Aufforderung seine Personalien anzugeben kam er erst nach einigem hin und her nach. Nachdem ihm die Ordnungshüter einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich aussprachen, beleidigte er diese massiv. Kurze Zeit später kam der stark betrunkene Mann auf das Polizeirevier, wo er die Beamten in ein Gespräch verwickeln wollte.

Aufgrund seiner Alkoholisierung war er aber nicht in der Lage, der Befragung zu folgen. Gegen 21 : 30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der Betrunkene nun im Bereich eines Imbiss-​Standes in der Haller Straße randalieren würde. Aufgrund dessen wurde der 43 -​Jährige zum Polizeirevier verbracht, wo er bis 6 Uhr seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen konnte. In diesem Zusammenhang beleidigte und bedrohte der äußerst aggressive und renitente Mann die eingesetzten Polizisten massiv. Er bespuckte

die Beamten und biss einem Polizisten in den Daumen, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

