Gemeinderatssitzung in Iggingen

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag in Iggingen informierte Bürgermeister Klemens Stöckle den Gemeinderat über den Stand der Dinge in Sachen Digitalisierung. Bereits im Herbst 2020 wurde vom Gemeinderat beschlossen, die digitale Gebäudeinfrastruktur in der Grundschule aufzubauen und die PC Ausstattung auf einen aktuellen Stand zu bringen. Zusammen mit Medienberater Jan Albrecht wurde ein Medienentwicklungsplan erstellt und eine zukunftsweisende Ausstattung der Grundschule erarbeitet.

Dienstag, 09. März 2021

Marcus Menzel

10

Die Gesamtausgaben betragenEuro, die GesamtzuschüsseEuro. Künftig werden jährlich für das Mobile Device Management, die Betreuung sowie die Firewall Kosten in Höhe von rundEuro anfallen. Für die Ausstattung wurden im FinanzhaushaltbereitsEuro eingestellt. Für die laufenden Betreuungskosten wurde das Schulbudget im Ergebnishaushalt entsprechend angepasst. Weitere Punkte der Sitzung am Montag, wie zum Beispiel die Teilsanierung der Hohenstaufenstraße oder die Sanierung des Amtshaues, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. März.

