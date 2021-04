Schoell: „Der HGV lässt sich nie unterkriegen“

In Regionen mit einer Sieben-​Tage-​Inzidenz von über 100 gelten ab Montag verschärfte Regeln — vorbehaltlich der Zustimmung der Ressorts. Das bedeutet dann: kein Click & Collect. Foto: nb

Baden-​Württemberg setzt bereits ab Montag die „Bundes-​Notbremse“ um. In Regionen mit einer Sieben-​Tage-​Inzidenz von über 100 gelten verschärfte Regeln — vorbehaltlich der Zustimmung der Ressorts. Betroffen ist unter anderem der Handel. Wie reagiert der Gmünder HGV?

Freitag, 16. April 2021

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Läden, die nicht zur Grundversorgung zählen, müssten schließen und dürften kein Click & Collect mehr anbieten. Eine Ankündigung, „die nicht gerade motiviert“, sagt Christof Morawitz vom Handels– und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd (HGV). Dennoch richten er uns seine Vorstandkollegen den Blick nach vorne. Und haben schon Ideen. Denn: „Der HGV lässt sich nie unterkriegen“, sagt Andreas Schoell, Geschäftsführer von Intersport Schoell.





Wie der HGV den verschärften Regeln begegnen will, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



281 Aufrufe

109 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb