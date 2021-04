Präsenzgottesdienste: Evangelische Kirchengemeinde trifft Entscheidung bis Mittwoch

Screenshot Livestream Augustinuskirche

Im Katholischen Dekanat Ostalb steht die Entscheidung seit den Morgenstunden fest: Keine Präsenzgottesdienste ab Montag. In der Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd werden Pfarrteam und Kirchengemeinderat bis Mittwoch entscheiden, wie es konkret mit den Gottesdiensten kommenden Sonntag und an den künftigen Sonntagen bei Inzidenz ab 200 weitergehen wird.

Sonntag, 18. April 2021

Nicole Beuther

1 Minute 47 Sekunden Lesedauer



Dekanin Ursula Richter informiert in einer aktuellen Pressemitteilung darüber, dass die evangelische Landeskirche Württemberg am Donnerstagabend weitere an die Entwicklung der Pandemie angepasste Regelungen an die Dekanat– und Pfarrämter gesendet hat — mit Gültigkeit ab Montag, 19 . April. Darin heißt es, dass ab einer Inzidenz von 200 Gottesdienste nur noch im Freien stattfinden sollen oder digitale Formate benutzt werden. „Derzeit gehe ich im gesamten Evangelischen Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd davon aus, dass wir ab Montag keine Gottesdienste oder Andachten mehr in unseren Kirchen feiern, sondern uns mit digitalen und schriftlichen Möglichkeiten behelfen bzw wenn es Witterung und Umgebung zulassen, Gottesdienste im Freien nach den gegebenen Regeln einschließlich Anzeigepflicht feiern“, so Richter.





Wo dies nicht möglich sei, werde auf die Fernsehgottesdienste verwiesen. Die Kirchengemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrer hätten in diesem Jahr der Pandemie kreative Weisen entwickelt, bis hin zu Predigen und Liturgien auf Wäscheleinen. Dieser Schritt des Verzichts auf Präsenzgottesdienste in den Kirchen solle die gemeinsame Verantwortung für die Allgemeinheit stärken, „der wir uns als Kirche verpflichtet fühlen“. Es sei, so Richter, eine gemeinsame Aufgabe bei den über 200 steigenden Inzidenzen, dass alle einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.





Die Kirchengemeinden haben nun bis zum nächsten Sonntag Zeit, sich zu überlegen, wie sie die neuen Maßgaben konkret umsetzen. In der Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd werden Pfarrteam und Kirchengemeinderat bis Mittwoch darüber befinden, wie es konkret mit den Gottesdiensten kommenden Sonntag und an den künftigen Sonntagen bei Inzidenz ab 200 weitergehen wird und diese dann bekanntgeben. Richter: „Ich bin froh, dass wir, sofern möglich, Gottesdienste im Freien feiern können. Diese werden sicher kürzer ausfallen. Dennoch ist diese Möglichkeit der Stärkung der Menschen in schwerer Zeit durch gemeinsames Gebet und Hören auf Gottes Wort nicht zu unterschätzen. Gottesdienste im Freien entsprechen der aktuellen Aerosolforschung, die besagt, dass Ansteckungen in geschlossenen Räumen stattfinden, wohingegen draußen bei Einhaltung der Schutzregeln keine nennenswerte Gefährdung ausgeht.“ Dekanin Richter: „Die Zeiten sind wirklich anstrengend und halten uns immer wieder neu in Atem. Ich wünsche allen Menschen dazu weiterhin Kraft und gute Nerven und danke den Gemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrern für ihr verantwortliches Handeln und für ihren Dienst an den Menschen und am Evangelium unter erschwerten Bedingungen. Auch in dieser Zeit gilt für jeden neuen Morgen die österliche Botschaft Joh. 21 , 4 : Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer….“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

431 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb