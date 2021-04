Zwanzig Jahre Michael Rembold

Am 1 . Mai exakt vor 20 Jahren wurde Michael Rembold im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung als Nachfolger von Rainer Barth in das Amt des Bürgermeisters von Waldstetten eingesetzt.

Der Beruf des Bürgermeisters sei auch nachJahren für ihn immer noch eine Berufung, der ihm einen „Heidenspaß“ mache, weil ihm der Umgang mit den Menschen, ihnen weiter zu helfen und ihnen ein Weggefährte zu sein, sehr am Herzen liege. Auf der Grundlage eines guten, verlässlichen und vertrauensvollen Mit– und Füreinander von Bürgerschaft, Vereinen, Kirchen, Schulen, Handel, Betrieben, Gemeinderat und Gemeindeverwaltung habe man in letztenJahren reichlich gesät und dementsprechend viel geerntet, berichtete der Schultes. Ein ausführlicher Bericht über das Schaffen und Wirken des Bürgermeisters steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

