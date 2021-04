Fidelium übernimmt Pumpensparte von Bosch AS

Bereits im Sommer 2019 hatte Bosch Automotive Steering angekündigt, sich von seinem Geschäft mit Lenkungs– und Getriebepumpen trennen zu wollen und einen Käufer für das Pumpengeschäft zu suchen. Als Ziel wurde die bessere Erschließung des wirtschaftlichen Potenzials genannt. Nun wurde mit Fidelium Partners, eine in München ansässige Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt auf operative, langfristige Investments, ein Käufer für das Pumpengeschäft gefunden.

Über den Kaufpreis wurde von beiden Seiten keine Angaben gemacht, der Vollzug der Transaktion soll im dritten Quartal erfolgen. Die Standorte sollen erhalten bleiben; ebenso sollen die Mitarbeiter übernommen werden.





Wie sich Bosch AS zu der Übernahme äußert und weshalb die Gewerkschaften eine kritische Begleitung des anstehenden Prozesses ankündigen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

