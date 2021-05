Jugendwohnheim zum Jahresende bezugsfertig

Foto: astavi

In unmittelbarer Nachbarschaft des Berufsschulzentrums an der Heidenheimer Straße entsteht ein Jugendwohnheim für auswärtige Schüler der Gewerblichen Schule. Am Freitag fand eine Rohbau-​Besichtigung statt.

Samstag, 01. Mai 2021

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer







Was bei der Besichtigung besonders hervorgehoben wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Der Finanz– und Schuldezernent des Landratsamtes, Karl Kurz, begrüßte Vertreter der Baufirmen, den Architekten Christof Preiß, die Schulleiterin der Gewerblichen Schule Sabine Fath sowie den Privatinvestor Rolf Krautter von der Haug-​Taxis-​Stiftung, die das Wohnheim finanziert und baut. Nach Fertigstellung wird es vom Ostalbkreis angemietet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



298 Aufrufe

84 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb