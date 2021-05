Mai-​Kundgebung in Schwäbisch Gmünd: DGB fordert Solidarität

Gerechtigkeit, Fairness und Solidarität — das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund in Schwäbisch Gmünd. Foto: astavi

Gerechtigkeit, Fairness und Solidarität — das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum 1 . Mai auf dem Schwäbisch Gmünder Johannisplatz bei einer Kundgebung, wie sie die Teilnehmer wohl noch nie erlebt haben: viel Abstand, Masken und Kerzen, die an die Verstorbenen der Corona-​Pandemie erinnern.

Samstag, 01. Mai 2021

Thorsten Vaas

37 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Grabkerzen auf dem Johannisplatz stehen stellvertretend für die 345 Menschen, die bislang im Ostalbkreis in Verbindung mit Covid-​ 19 verstorben sind. Es sind Schicksale, die die Organisatoren des Deutschen Gewerkschaftsbunds an diesem 1 . Mai, dem Tag der Arbeit, ins Zentrum der Kundgebung rücken, die unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ steht. Eine Absage der Veranstaltung kam für den DGB nicht in Frage, denn es gehe einmal mehr darum, darauf hinzuweisen, „dass nicht zuletzt in der Pandemie deutlich wird, dass es nicht gerecht, nicht fair und nicht ausgewogen solidarisch in unserer Gesellschaft zugeht“, sagt DGB-​Kreisvorsitzender Peter Yay-​Müller.







Mehr dazu lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



183 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb