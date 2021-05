Sinkende Inzidenz im Ostalbkreis: Präsenzgottesdienste bald wieder möglich

Liegt die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 200 , dann sind katholische Präsenzgottesdienste möglich. Bleibt es bei der aktuellen Entwicklung, dann wäre dies im Dekanat Ostalb ab dem kommenden Sonntag, 16 . Mai, wieder der Fall.

Mittwoch, 12. Mai 2021

Nicole Beuther

„Das ist eine schöne Entwicklung“, sagt Dekan Robert Kloker. Er bittet darum, sich im Pfarrbüro vor Ort oder auf der Homepage zu erkundigen, ob und wie Gottesdienste stattfinden. Natürlich sei man inzwischen geübt in der Ausführung und Übertragung von Gottesdienst-​Livestreams. „Aber es ist halt nicht dasselbe“, so der Dekan. Auch für den Liturgen bedeute die Feier der Eucharistie ohne Gemeinde einen großen Verzicht. Deshalb sei er sehr froh, dass sich die Zahlen so entwickelt haben, dass der Pandemiestufenplan der Diözese nun wieder andere Regelungen vorsieht. Der Pandemiestufenplan der Diözese Rottenburg-​Stuttgart ist eng mit den Pandemie-​Verordnungen des Landes Baden-​Württemberg verknüpft und sieht in der jetzigen Stufe die Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen vor. Es gilt eine definierte Obergrenze von Teilnehmern und eine Anmeldepflicht. „Unsere Kirchengemeinden im Dekanat setzen die Regeln sehr gewissenhaft um, sodass wir sicher und ohne schlechtes Gewissen gemeinsam feiern können“.

