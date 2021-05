Feuerwehreinsatz in Wustenried: Verschmorter Modellhubschrauber

Ein verschmorter Modellhubschrauber sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für einen Feuerwehreinsatz in Schwäbisch Gmünd-​Wustenried.

Mit insgesamtEinsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegenUhr zu einem vermeintlichen Brand aus. Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte verständigt, nachdem in einem Gebäude in der Bräustraße der Rauchmelder auslöste und sie daraufhin im Keller Rauch festgestellt hatte. Durch die Feuerwehr konnte kein offenes Feuer, jedoch ein verschmorter Modellhubschrauber festgestellt werden. Sachschaden entstand lediglich an dem Fluggerät im Wert von rundEuro.

