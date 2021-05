Einzelhandel: Click & Meet ab Mittwoch denkbar

Die konstant sinkende 7 -​Tage-​Inzidenz wirkt sich in immer mehr Bereichen im Ostalbkreis aus. Nachdem Landrat Dr. Bläse am Samstag die Unterschreitung der 165 -​er-​Marke über einen Zeitraum von fünf Tagen offiziell bestätigt hat und damit die Schulen wieder in den Wechselunterricht gehen können und die Kitas in den Vollbetrieb, nimmt auch der Gmünder Einzelhandel wieder Fahrt auf und bereitet sich auf Click & Meet ab Mittwoch, 19 . Mai, vor.

Sonntag, 16. Mai 2021

HGV-​Sprecherin Simone Klaus hat die Mitglieder des Handels-​und Gewerbevereins Schwäbisch Gmünd bereits informiert: „Bleibt die Inzidenz im Ostalbkreis weiterhin unter 150 , kann ab kommenden Mittwoch, 19 . Mai, der Einzelhandel Click & Meet anbieten. Eine entsprechende Verfügung des Ostalbkreises wird spätestens am Dienstagabend vom Landratsamt erwartet.“







Für Händler wie für Kunden bedeutet Click & Meet, dass folgende Regelungen (neben Masken und Abstand) zu beachten sind:







• Terminvereinbarung







• Negativtest (nicht älter als 24 Stunden), Genesen oder Geimpft,







• Flächenbegrenzung — ein Kunde auf 40 Quadratmeter,







• Kontaktnachverfolgung am einfachsten über die Luca-​App, für die sich schon zahlreiche Enzelhändler in Schwäbisch Gmünd entschieden haben.





Weitere Lockerungen zur Öffnung des Einzelhandels sind ab einer Inzidenz unter 100 vorgesehen. Bei aktuell einer Inzidenz von 104 , 8 je 100 . 000 Einwohnende in 7 Tagen (Stand 15 . 5 ., 16 Uhr), besteht die berechtigte Hoffnung, dass der Wert von 100 in der kommenden Woche unterschritten werden könnte.

