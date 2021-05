Landfrauenvereine wollen wieder durchstarten

Die kontaktarme Zeit in der Pandemie macht auch den Landfrauen zu schaffen. „Es fehlt all das, was wir gemeinsam machen können – die Ausflüge, die Wanderungen, die Veranstaltungen“, sagt Doris Kurz, Vorsitzende des Kreislandfrauenverbands Schwäbisch Gmünd.

Vorträge, Veranstaltungen, Versammlungen — alles nur online. Das ist nicht das, was die Landfrauenvereine ausmacht. Hier geht es um Gemeinschaft, und gegenseitige Stütze, um gemeinsame Erlebnisse. Nach den vielen Monaten des Stillstands warten die Landfrauen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd voller Ungeduld darauf, endlich wieder loslegen zu können.





Ein Gespräch mit der Kreisverbandsvorsitzenden Doris Kurz — am 17 . Mai in der Rems-​Zeitung — macht deutlich, wie sehr den Landfrauen ihr aktives Vereinsleben fehlt.



