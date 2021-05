Corona: Inzidenzzahl im Ostalbkreis ist jetzt unter die Marke 100 gerutscht

Foto: hs

Erfreuliche Nachricht am Freitagmorgen von der „Corona-​Front“: Die Inzidenzzahl im Ostalbkreis ist jetzt unter die wichtige Marke 100 gefallen.

Freitag, 21. Mai 2021

Heino Schütte

Die Inzidenzzahl liegt jetzt nach Angaben des Landratsamts bei. Damit setzt sich der positive Trend der letzten Tage fort. Am Mittwoch hatte Oberbürgermeister Richard Arnold gegenüber den Stadträtinnen und Stadträten die Hoffnung geschürt, dass es bereits am übernächsten Wochenende weitere Lockerungen der Corona-​Schutzvorschriften geben könnte, so besonders auch im Gastronomie-​Bereich. Voraussetzung sei, dass sich die Inizidenzzahl jetzt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen weiter stabil unter der Markebewege und dies dann vom Landratsamt offiziell festgestellt werde.

