Tierärztin Sachsenmaier: „Hundeführerschein ist eine Farce“

Für Fahrzeuge gibt’s ihn, und bald auch für Hundehalter: den Führerschein. Wer künftig einen Vierbeiner in Baden-​Württemberg halten will, braucht dazu einen Hundeführerschein. Das sieht der neue Koalitionsvertrag vor, den Grüne und CDU am Mittwoch vorgestellt haben. Die Mutlanger Tierärztin Dr. Martina Sachsenmaier nennt das eine „Farce“.

Mittwoch, 05. Mai 2021

Thorsten Vaas

Unüberlegt und unausgewogen — so fasst Tierärztin Sachsenmaier den Hundeführerschein zusammen. „Was macht der Obdachlose, die Seniorin mit geringer Rente, die außer ihrem Hund niemand haben?“, fragt sie in einer Mail an die CDU-​Landesgeschäftsstelle. Und was passiere, wenn der Hund den praktischen Prüfungsteil nicht bestehe? „Wird er dann eingeschläfert?“







