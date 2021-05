Weltmeisterin im Sport Stacking kommt aus Gmünd

Die Begeisterung fürs Sport Stacking wurde vor sieben Jahren im Sommerurlaub geweckt. Seitdem ist das Becherstapeln auf Zeit das große Hobby von Familie Seitzer aus Gmünd. In der Königsdisziplin, dem Cycle, ist Myriam Seitzer nun Weltmeisterin.

Mittwoch, 05. Mai 2021

Nicole Beuther

2014

Zunächst waren es die Söhne Robert und Holger, die sich im schnellen Becherstapeln übten, zuhause in Gmünd wurden dann auch die Eltern Myriam und Matthias Seitzer in die Kunst des Sport Stacking eingeweiht. Seitdem werden bei Seitzers mit Freude Becher gestapelt – meist ein bis zwei Stunden pro Woche.





Wie das Online-​Format der Weltmeisterschaft vonstatten ging und wieso bei Seitzers eine ganz besondere WM-​Stimmung aufkam, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Videos von der Weltmeisterin aus Gmünd gibt es in der Video-​Rubrik der Rems-​Zeitung unter w 3 ​.rem​szeitung​.de/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​x​t​r​a​/​ 2 ​ 0 ​ 2 ​ 1 ​.html



Im Nordsee-​Urlaubkam die Familie erstmals mit dem Sport Stacking in Berührung. Eine Sportart, bei der zwölf spezielle Kunststoffbecher in rasantem Tempo in verschiedenen Formationen auf– und wieder abgebaut werden.

