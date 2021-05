Tötungsdelikt in Backnang: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Symbolbild

Weiterhin auf Hochtouren laufen die Ermittlungen zum Tötungsdelikt am Dienstag im Seehofweg in Backnang. Der 29 -​jährige Tatverdächtige, gegen den ein Haftbefehl erlassen wurde, befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Donnerstag, 06. Mai 2021

Nicole Beuther

19 Sekunden Lesedauer



25

Erste rechtsmedizinische Ergebnisse einer angeordneten Obduktion, die am Donnerstagvormittag stattgefunden hat, liegen nun auch vor. Demnach bestätigte sich der Verdacht, dass die-​Jährige Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, zu denen auch weitere Zeugenbefragungen gehören, sind weiter fortgeschritten. Abschließende Ergebnisse darüber hinaus liegen jedoch noch nicht vor.

