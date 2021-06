Partielle Sonnenfinsternis über dem Ostalbkreis und dem Rems-​Murr-​Kreis

Foto: Urs Flükiger /​pix​e​lio​.de

Haben Sie schon etwas vor in der Mittagspause? Wenn nicht, lohnt sich ein Blick in den Himmel. Denn zum ersten Mal seit 2015 ist am Donnerstag, 10 . Juni, auch in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Donnerstag, 10. Juni 2021

Thorsten Vaas

Die Dauer der partiellen Sonnenfinsternis ist je nach Ort auch unterschiedlich lang: Das Maximum der Sonnenfinsternis findet im Westen Deutschlands gegen 12 . 20 statt. „So kann jeder während seiner Mittagspause oder in einer Schulpause einen Blick zur Sonne werfen und die angeknabberte Sonne bestaunen“, schreiben die Sternfreunde auf ihrer Homepage.

Aber bitte beachten: Schauen Sie nicht mit bloßem Auge in die Sonne. Das ist gefährlich. Verwenden Sie eine geeignete Brille, basteln sich eine

Schauen Sie nicht mit bloßem Auge in die Sonne. Das ist gefährlich. Verwenden Sie eine geeignete Brille, basteln sich eine Camera obscura , oder nutzen die Selfie-​Funktion ihres Smartphones.

Die ringförmige Sonnenfinsternis spielt sich am Donnerstag hauptsächlich in der Polarregion ab. Von Deutschland aus gesehen, deckt der Mond nur einen kleinen Teil der Sonne ab. Die größte Verfinsterung wird im Norden in List auf Sylt mit maximalProzent erreicht, die geringste im Südosten in Bad Radkersburg im österreichischen Bundesland Steiermark mit maximal zuProzent. Nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde ist die Sonne im Raum Stuttgart zuProzent bedeckt.Man kann die Sonnenfinsternis auch bequem am Bildschirm erleben: Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien streamt das Ereignis vonbisUhr live auf diesem <svg viewbox=„ 0 0 625 1000 ″ width=„ 0 . 625 em“ height=„ 1 em“><path d=„M 625 , 500 L 0 , 875 V 125 Z“></path></svg>

