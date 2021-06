Tödlicher Unfall: Kleintransporter gegen Sattelzug

Symbol-​Bild

Jede Hilfe kam für einen 20 -​Jährigen zu spät, der als Lenker eines Kleintransporters in Aalen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort gegen einen Sattelzug geprallt war. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Dienstag, 15. Juni 2021

Gerold Bauer

58 Sekunden Lesedauer



Am Dienstagmorgen, so schildet die Polizei den Unfallhergang, sei gegen 7 . 30 Uhr befuhr ein 20 -​Jähriger mit einem VW Crafter die Bundesstraße 19 von Heidenheim in Richtung Aalen gefahren. Auf Höhe von Unterkochen kam der Crafter laut Zeugenaussagen und aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 34 -​jährige Lenkerin eines Sattelzuges habe bemerkt, dass der Kleintransporter langsam immer weiter auf ihre Fahrspur geriet und auch noch versucht, mit Lichthupe und Signalhorn den Fahrer zu warnen. Die Lkw-​Fahrerin leitete außerdem eine Vollbremsung ein und zog ihren Scania-​Sattelzug soweit wie möglich nach rechts, um eine Kollision zu verhindern.

Doch diese schnelle Reaktion hat am Ende dann doch nichts mehr genützt. Zwar versuchte der 20 -​Jährige anscheinend seinen VW kurz vor dem Aufprall wieder auf seine Fahrspur zu lenken, konnte einen seitlich versetzten Frontalzusammenstoß allerdings dadurch nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 20 -​jährige Fahrer laut Polizeiangaben tödlich verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im VW wurden ebenso wie die Lenkerin des Sattelzuges schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 127 . 000 Euro geschätzt.





Laut Einschätzung des Polizeipräsidiums Aalen dürfte die Bundesstraße 19 zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge noch bis zirka 12 . 30 Uhr voll gesperrt bleiben.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



201 Aufrufe

234 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb