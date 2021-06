Maskenpflicht an Schulen: Bei Coronafall mehr Schüler in Quarantäne

Foto: APA/​Hans Punz

Liegt die Sieben-​Tage-​Inzidenz in einer Region unter 35 , dann können Schüler in Baden-​Württemberg seit Montag auf eine Maske im Unterrichtsraum verzichten. Der Nachteil: Kommt es in einer Klasse zu einem Corona-​Fall, dann müssen gleich mehrere Schüler in Quarantäne gehen. Das war diese Woche an manchen Schulen im Ostalbkreis bereits der Fall.

Samstag, 26. Juni 2021

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



Wie die Situation an den Schulen ist und weshalb das Testen an Hitzetagen teils Probleme bereitet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Aktuell gilt: Liegt die Inzidenz unterund gab es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-​Fall, dann wird die Maskenpflicht in Klassenräumen aufgehoben. Außerhalb der Unterrichtsräume aber müssen Schüler und Lehrer weiterhin Masken tragen.

