Schorndorf: Frau aus Rems gerettet

Ein 68 -​jähriger Passant hat am Dienstag in Schorndorf eine Frau aus der Rems gerettet. Sie war beim Spazierengehen ausgerutscht und in den Fluss gestürzt.

Mittwoch, 30. Juni 2021

Thorsten Vaas

DieJahre alte Frau ging gegenUhr mit ihrem Hund in der Schlachthausstraße entlang der Rems spazieren. Auf dem glitschigen Weg rutschte sich nach Polizeiangaben aus und stürzte in den Fluss. Die Frau konnte sich noch an Sträuchern festhalten, um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden, und schrie um Hilfe. Passanten hörten die Schreie, ein-​jähriger Mann griff beherzt ein und half der Frau aus dem Fluss. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

